42 Fälle : Meiste Drogentote im Kreis durch Alkoholmissbrauch

Kreis Kleve Die meisten Drogentoten im Kreis Kleve fallen nicht den „typischen“ Rauschgiften wie Heroin und Kokain zum Opfer, sondern immer noch dem Alkohol. Darauf weist jetzt die Krankenkasse IKK Classic hin.

„Leider ist die Zahl der Alkoholtoten im Kreis in den letzten zehn Jahren sogar gestiegen“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse. So starben 2008 insgesamt 40 Menschen an ihrer Alkoholsucht, 2017 waren es sogar 47, dabei ist jeder Alkoholtote immer noch ein Toter zu viel und könnte leicht vermieden werden“, so Michael Lobscheid von der IKK classic.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge wird in Deutschland deutlich mehr getrunken als im Rest der Welt. Jeder Deutsche im Alter von über 15 Jahren konsumiert demnach im Schnitt 11,8 Liter reinen Alkohol im Jahr, das entspricht rund 500 Flaschen Bier. Weltweit liegt der Alkoholkonsum mit 6,2 Litern an reinem Alkohol noch nicht einmal halb so hoch. Auch in Europa wird weniger getrunken: 10,9 Liter reiner Alkohol pro Jahr.