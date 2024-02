Fast eine Million in 2023 Mehr Übernachtungen im Kreis Kleve

2023 haben mehr Menschen im Kreis Kleve übernachtet als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen des Landesamts für Statistik IT.NRW hervor. Insgesamt 904.405 Übernachtungen zählten die Statistiker in den Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen im Kreis, ein Plus von 1,6 Prozent. Auch bei den Ankünften der Gäste verzeichneten sie ein leichtes Plus von 1,5 Prozent (408.565 Ankünfte im Jahr 2023) – es haben insgesamt also mehr Menschen den Kreis Kleve für eine Übernachtung angesteuert. Im Vergleich zu ganz Nordrhein-Westfalen sind diese Steigerungen jedoch gering: Landesweit gab es einen Zuwachs in den Übernachtungszahlen von 12,8 Prozent, bei den Ankünften konnten die Betriebe sogar 16 Prozent mehr verbuchen.