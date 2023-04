Kreis Kleve Mehr grenzüberschreitende Polizeiteams am Niederrhein

„Wir sind Innenminister Herbert Reul sehr dankbar, dass er seine Zusagen einhält und so für mehr Sicherheit an der Grenze sorgt. In der Personalplanung für die Polizeibehörden des Landes schlägt sich dies auch in neuen Stellen nieder“, erläutert der CDU-Landtagsabgeordnete für die nördlichen und rechtsrheinischen Bereiche des Kreises Kleve, Dr. Günther Bergmann.