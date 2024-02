Für das Klima Warum Freiwillige im Kreis Kleve jetzt Bäume ausgraben

Zu diesem Team gehört auch Thomas van Als, der noch in der ersten Dreiviertelstunde aufgehört hat, die ausgehobenen Bäume zu zählen. „Bestimmt schon zehn, 20 Stück, das geht fix“, sagt van Als. „Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt, die Aktion finde ich toll.“ Einer der beiden Freiwilligen, die an diesem Morgen beim Ausgraben helfen und nicht zum Kinderdorf gehören, ist Leo van Driel. Der Niederländer ist zum ersten Mal dabei, sein Freund ist erprobter Baum-Erntehelfer und hat ihn heute mitgenommen. „Das ist eine gute Aktion. Man tut was für die Umwelt, engagiert sich freiwillig, trifft nette Leute“, sagt der 70-Jährige, der in Kleve zum ersten Mal einen Baum ausgehoben hat.