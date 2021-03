Fördergelder von Bund und Land : Mehr als 1,5 Millionen Euro für Radwege im Kreis Kleve

Die Fördergelder fließen zugunsten eines sicheren und attraktiven Rad- und Fußverkehrs.

Kreis Kleve Gefördert werden die Baumaßnahmen am Radweg K21 in Kerken, am Radweg am Rheindeich in Griethausen mit Anbindung an die L8 und die „Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität 2021/2022“ in Rees.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

(cat) Der Kreis Kleve und die Städte Kleve und Rees profitieren mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Nahmobilität 2021 zugunsten eines sichereren und attraktiveren Rad- und Fußverkehrs. Das teilten nun die CDU-Abgeordneten des Kreises Kleve in Bund und Land, Margret Voßeler-Deppe, Günther Bergmann und Stefan Rouenhoff mit.

Konkret geht es zum einen um die Baumaßnahmen am Radweg K21 in Kerken von Neesendyck (K38) bis Nieukerker Straße (L479). Die Baukosten in Höhe von 1,29 Millionen Euro werden mit rund 1,1 Millionen Euro von Bund und Land NRW gefördert. Die zweite Förderung betrifft in Kleve den Radweg am Rheindeich in Griethausen mit Anbindung an die L 8. Hier werden die Baukosten von 440.000 Euro von Bund und Land mit rund 400.000 Euro bezuschusst. In Rees wird die „Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität 2021/2022“ mit 48.000 Euro gefördert.

Der Hintergrund: Das NRW-Verkehrsministerium veröffentlichte in dieser Woche den ersten Teil des Förderprogramms Nahmobilität 2021. Mit hohen Summen ist erstmals auch der Bund für Projekte vor Ort mit dabei. 156 Maßnahmen in ganz Nordrhein-Westfalen werden insgesamt mit rund 50 Millionen Euro gefördert. Die Förderquote der Gelder von Bund und Land NRW beträgt für die Kommunen 80 bis 95 Prozent.