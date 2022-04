Kreis Kleve : Marder-Saison geht wieder los

Die Saison der Marder geht wieder los, warnt der TÜV-Nord in Kleve. Foto: dpa-tmn/Bildagentur-online

Kreis Kleve Der Frühling bringt auch verstärkt Probleme mit Mardern am Fahrzeug mit sich. Worauf zu achten ist, erklärt Heinz Willi van de Loo, Leiter der Tüv Nord-Station Kleve.

Am häufigsten sind Bauteile wie Kühlwasser- und Scheibenwasserschläuche, Stromleitungen und deren Isolierung sowie Unterdruckschläuche für die Motorsteuerung von den Bissattacken betroffen. Wesentlich gravierender wirken jedoch die Folgeschäden, die durch die Marderbisse entstehen können. Diese werden oft nicht sofort bemerkt, können aber zu gefährlichen Situationen führen. Durch angebissene Zündkabel funktionieren die Zündkerzen nicht mehr richtig. „Sobald sich die Motorkontrollleuchte meldet, sollte umgehend die nächste Werkstatt angefahren werden, um Katalysatorschäden zu vermeiden“, rät Heinz Willi van de Loo, Leiter der Tüv Nord-Station Kleve. Bei beschädigten Kühlwasserschläuchen verliert das Fahrzeug schnell an Kühlflüssigkeit, was zu einer Überhitzung des Motors führen kann. Eine Beschädigung der Unterdruckschläuche verringert die Leistung des Motors. Dadurch kann der Bremskraftverstärker ausfallen, sodass die gewünschte Bremswirkung gegebenenfalls nicht erreicht und wesentlich mehr Kraft für das Bremsmanöver benötigt wird.