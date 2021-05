Untersuchung der AOK : Lungenerkrankung im Vormarsch

KREIS KLEVE Im Kreis Kleve leiden mehr Menschen an COPD als im Durchschnitt. In der Analyse auf regionaler Ebene zeigt sich jedoch auch, dass der Anteil der Kreis Klever Bevölkerung, die rauchen oder geraucht haben, im Vergleich mit anderen Regionen nicht auffällig ist.

In der Analyse auf regionaler Ebene zeigt sich, dass der Anteil der Kreis Klever Bevölkerung, die rauchen oder geraucht haben, im Vergleich mit anderen Regionen nicht auffällig ist und daher für die überdurchschnittlich häufigen Erkrankungen kaum die Ursache sein kann. Hier könnte eher ein Zusammenhang mit der vom Umweltbundesamt festgestellten sehr hohen Feinstaubbelastung im Kreisgebiet bestehen, so das Wido. Deutschlandweit beträgt die Prävalenz in den Regionen mit der niedrigsten Feinstaubbelastung laut Gesundheitsatlas lediglich 6,7 Prozent, in Regionen mit der höchsten Belastung dagegen 7,7 Prozent. Es seien allerdings noch weitere Forschungsarbeiten nötig, so Wido, um besser fundierte Aussagen treffen zu können. Das gilt auch für den Risikofaktor der sozialen Benachteiligung, die im Kreis Kleve eher hoch eingeschätzt wird. Geringe Schulbildung, niedriges Haushaltseinkommen und schlechte Wohnverhältnisse stehen im Verdacht, die COPD-Häufigkeit und die Verschlimmerung der Krankheit zu begünstigen.