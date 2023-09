Niederländer verschärfen Kontrollen Leiharbeiterdruck im Kreis Kleve wird größer

Ein Sprecher der Gemeinde Berg en Dal erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es fünf Ferienparks gebe, die man im Visier habe. „Wir sind am Anfang eines Prozesses, in dem wir von der Provinz Gelderland begleitet werden“, sagt der Sprecher. Man habe festgestellt, dass viele Menschen dauerhaft in den Ferienhäusern leben, darunter sind auch viele Arbeitsmigranten. „Das ist nicht erlaubt. Die Folge kann sein, dass Menschen diese Siedlungen verlassen müssen.“ Dann könne es zu einem „Wasserbett-Effekt“ kommen: Die Menschen suchen sich in Deutschland eine neue Bleibe, und da ist die Nachbarkommune Kranenburg naheliegend. „Daher ist es anständig, dass der Bürgermeister von Berg en Dal, Mark Slinkman, den Kontakt zu seinem Amtskollegen gesucht hat, bevor Fakten geschaffen werden“, sagt der Pressesprecher. „Allerdings sind wir nicht die einzige Gemeinde in der Region, die sich des Problems annehmen will. Da sind noch mehr im Boot“, so heißt es.