Kreis Kleve : Lebenshilfe ermöglicht „Internet für alle“

Kreis Kleve Einige Bewohner der Einrichtungen nahmen an einem Workshop teil. Dabei stand die digitale Teilhabe im Mittelpunkt.

Und so nahm sie sich dem Projekt „Internet für alle“ an, um gemeinsam mit den Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtungen das Internet, digitale Möglichkeiten und auch Fallstricke sowie moderne Techniken, beispielsweise den Umgang mit Tablets, zu erlernen. Dabei handelte es sich nicht lediglich um ein internes Internet-Projekt, sondern um eine große Botschaft: „Digitale Teilhabe wird in unsrer Gesellschaft mehr und mehr auch zur sozialen Teilhabe“, sagt Jutta Dreher, Fachbereichsleiterin Wohnen bei der Lebenshilfe – Leben und Wohnen gGmbH. Es sei eine Aufgabe der Lebenshilfe, aber auch der Politik und Gesellschaft, Menschen mit Behinderung allumfassend – auch an modernen Techniken und Kommunikationsmitteln Teilhabe zu ermöglichen, so Dreher weiter. Genau dort setzt die Lebenshilfe als Träger ihrer Wohnhäuser an und hat sich zum Ziel gesetzt, vielfältig zu schulen, zu begleiten und Menschen mit Einschränkungen auf dem Weg ins Digitale zu unterstützen.