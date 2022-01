Im Kreis Kleve : Sammlung von Laptops und Tablets für guten Zweck

Kreis Kleve Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft arbeitet mit der international tätigen Organisation Labdoo.org zusammen. Gespendete Geräte von Bürgern kommen bedürftigen Kindern im In- un AUsland zugute.

Nach Datenlöschung und Ausrüstung mit einem neuen, freien Betriebssystem werden bis zu 100 Lektionen an Lernsoftware (vom Vorschulalter bis zum Abiturwissen) sowie Lexika und Englischsprachkurse aufgespielt. Ehrenamtliche Transporteure nehmen die aufbereiteten IT-Geräte mit auf Reisen und übergeben sie vor Ort an die jeweiligen Organisationen. Damit unterstützt Labdoo zahlreiche Kinder-/ Jugend- und Flüchtlingsprojekte, sowie Schulen und Waisenhäuser im In- und Ausland und ermöglicht vor allem benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Bildung und digitaler Teilhabe.

Seit Bekanntgabe der Aktion wurden etliche Geräte von Bürgern aus dem Kreis Kleve an einem der drei offiziell bei Labdoo gemeldeten Sammelstellen der KKA (Entsorgungszentren Geldern-Pont und Bedburg-Hau/Moyland sowie am KKA-Verwaltungssitz in Uedem) abgegeben. Im Dezember, nur wenige Wochen nach Beginn der Sammelaktion, konnten vom Leiter des Entsorgungszentrums Geldern-Pont bereits mehr als zwei Dutzend gespendeter IT-Geräte an Labdoo übergeben werden. Die vollen Sammelboxen, die die Kevelaerer Firma Walther Faltsysteme der Organisation Labdoo zur Verfügung stellt, mit mehr als 30 Laptops, Tablets sowie Zubehör wurden von einem ehrenamtlichen Labdoo-Mitarbeiter entgegengenommen und gegen leere Sammelboxen ausgetauscht.