Staus auf Autobahnen im Kreis Kleve Pech für gesuchten Straftäter – bei EM-Grenzkontrollen erwischt

Während der Europameisterschaft fühlt sich mancher an ganz frühe Zeiten erinnert, als die Reise in das Nachbarland teilweise noch ein Abenteuer war und lange Kontrollen an der Grenze für Frust sorgten. Aktuell gibt es immer wieder Einsätze der Bundespolizei an der Grenze. Am Montag führten diese Aktionen erneut zu längeren Staus bei der Einreise von den Niederlanden. Nach Angaben der Bundespolizei gab es am Grenzübergang A40 Straelen ebenso kilometerlange Staus wie auf der A3 beim Übergang Emmerich-Elten. Besser hatten es Autofahrer, die über die A57 einreisten. Hier floss der Verkehr immerhin noch zähflüssig.