Bauern wollen Verkehr im Kreis Kleve blockieren „Wer kann, sollte am Montag im Homeoffice bleiben“

Der Ratschlag der Landwirte ist eindeutig: „Am Montag sollte jeder möglichst kein weite Reise planen“, sagt auch Georg Wiedemann aus Winnekendonk. Wie zahlreiche seiner Berufskollegen beteiligt er sich am Montag, 8. Januar, an der großen Protestaktion gegen die Pläne der Ampelregierung. „Wir werden nicht zu übersehen sein“, kündigt er an. Wohl fast jeder Landwirt werde sich an der Demonstration beteiligen, jede Menge Traktoren werden auf den Straßen der Region unterwegs sein. Vor allem im Bereich der Autobahnauffahrten von A57 und A40 wolle man Präsenz zeigen. Ab 5.30 Uhr morgens soll es losgehen.