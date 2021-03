Keine Quarantäne : Landrätin Gorißen war Kontaktperson von Corona-Fall

Kreis Kleve Landrätin Silke Gorißen war Kontaktperson eines Corona-Infizierten. In Quarantäne habe sie wegen Schutzmaßnahmen aber nicht gemusst, ein Test war negativ.

(lukra) Das bestätigte Gorißen im Verlauf der Kreisausschusssitzung am Donnerstag im Maywaldsaal des Klever Kreishauses. Demnach hatte Gorißen an einer Sitzung des Polizeibeirates am Mittwoch vergangener Woche teilgenommen. Im Nachgang an die Veranstaltung war allerdings herausgekommen, dass einer der Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert war.