Kreispolitik : SPD-Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe Leiharbeiter

Kreis Kleve Schon lange sorgen sich viele Bürger im Kreis Kleve um die Lebensbedingungen der Leiharbeiter in den grenznahen Kommunen. Oder sie ärgern sich über Schmutz und Lärm. Jetzt kommt noch die hohe Anzahl der Corona-Infizierten dazu. Daher wird die Angelegenheit Thema im Kreisausschuss.

(nik) Nach dem Vorschlag der Verwaltung hätte der Antrag abgelehnt werden sollen. Doch angesichts der Aktualität des Themas wird es in der Kreistagssitzung am 28. Mai beraten. Bereits im November 2019 hatte die SPD-Fraktion im Kreis Kleve beantragt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit der Problematik von osteuropäischen Leiharbeitern und ihrer Unterbringung beschäftigen soll. Der Kreis fand dies unnötig und verwies auf die vorrangige Zuständigkeit der Kommunen. Da in diesen Tagen jedoch durch die massenhaften Corona-Infektionen von Leiharbeitern in Schlachthöfen das Thema überregional im Fokus steht, wollte die Mehrheit der Mitglieder des Kreisausschusses dem Vorschlag des Landrats nicht so ohne weiteres folgen. Unter den gegebenen Umständen bestehe durchaus Beratungsbedarf; in 14 Tagen wird darüber gesprochen.