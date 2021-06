Kreise Kleve / Kreis Wesel : 1850 Ausbildungsstellen sind derzeit noch unbesetzt

KREIS KLEVE / KREIS WESEL Rein rechnerisch gibt es für jeden Interessierten etwas mehr als einen Ausbildungsplatz, so die Arbeitsagentur. Der Markt hat sich weiter zu Gunsten der Bewerber gedreht.

Im gleichen Zeitraum meldeten die Arbeitgeber in den Kreisen Wesel und Kleve insgesamt 3902 Ausbildungsstellen. Das ist ein Rückgang um acht Stellen oder 0,2 Prozent zum Vorjahr. Davon waren 3876 betriebliche Ausbildungsstellen (+63/+1,7 Prozent). Auf den Kreis Wesel entfielen 2448 Ausbildungsstellen, 83 Stellen oder 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Kreis Kleve war mit 1454 Ausbildungsstellen ein Rückgang um 91 Stellen oder 5,9 Prozent zu verzeichnen.

Dennoch würden Berufswünsche und Angebot sowie Wohnort und Arbeitsort nicht immer zusammenpassen. „Wer schon mobil ist, kann in einem größeren Umkreis fündig werden. Auch bei den Berufen sollte man offen für Alternativen bleiben, um in diesem Jahr noch zum Zug zu kommen. Die Berufsberatung kann bei der Entscheidungsfindung unterstützen und bietet dazu auch Videoberatung an. Flexibilität ist ebenso bei Arbeitgebern gefragt. Wichtig ist die Bereitschaft, auch einem jungen Menschen mit Startschwierigkeiten eine Chance zu geben. Dabei kann eine Assistierte Ausbildung eine gute Unterstützung sein“, betont Parnitzke.