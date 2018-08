Kreis Kleve: Kooperative Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Kreis Kleve Stolz nehmen die 18 Auszubildenden, davon elf junge Männer und sieben junge Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren aus Kleve, Goch, Bedburg-Hau, Kranenburg, Kalkar, Kevelaer, Aldekerk, Emmerich und Rees, ihr Zertifikat bei der Abschlussfeier im Café des SOS-Kinderdorf-Zentrums „Kalkarer 10“ in der Klever Unterstadt in Empfang.

Bei der kooperativen Ausbildung ist manches anders und doch geht es wie bei jeder anderen Ausbildung um ein Ziel: die Anstellung in einem Betrieb oder einer anderen Organisation über eine berufliche Qualifizierung langfristig zu sichern. Besonders sind die Voraussetzungen für die kooperative Ausbildung. So haben die meisten Absolventen zuvor eine Förderschule besucht, teilweise einen Hauptschulabschluss nachgeholt und ein neun bis zwölfmonatiges Angebot zur Berufsvorbereitung absolviert. Dabei wurden Fähigkeiten und berufliche Neigungen festgestellt und gefördert.

Nur wer zuverlässig ist und Strukturen einhalten kann, kann auch mit einer kooperativen Ausbildung beginnen. Während der kooperativen Ausbildung, die von den Jobcentern und Arbeitsagenturen gefördert wird, sind die Auszubildenden in Betrieben eingesetzt, lernen an der Berufsschule und bekommen zusätzlich Förder- und Stützunterricht, individuelle Hilfen und eine intensive sozialpädagogische Begleitung durch die pädagogischen Fachkräfte des SOS-Kinderdorfs Niederrhein. „Es ist immer wieder beeindruckend mit zu erleben, was junge Menschen erreichen können, wenn sie persönliche fachliche Unterstützung und intensive Begleitung erfahren“, sagt Wolfgang Brandt, Bereichsleiter Berufliche Bildung beim SOS-Kinderdorf Niederrhein. „Von 19 Azubis haben 18 ihre Gesellenprüfung bestanden. Davon erhielten neun Azubis einen Folgevertrag in Form einer Anstellung oder einer weiterführenden betrieblichen Ausbildung.“