„Kapazitätsgrenze ist längst erreicht“ Zuweisungen von Flüchtlingen – Bürgermeister schreiben Brandbrief an Wüst

Die Flüchtlingslage in Deutschland spitzt sich zu, die Kapazitäten sind in Nordrhein-Westfalen vielerorts erschöpft. Allein zwischen Januar und Juli 2023 wurden in Deutschland 188.967 Asylanträge gestellt. Auch die Kommunen im Kreis Kleve stehen vor Herkulesaufgaben – zumal ein Ende der Zuwanderung nicht in Sicht ist. Doch in welchen Kommunen der Region leben die meisten Flüchtlinge?