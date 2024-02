Kommt sie – oder nicht? Diskussion um Bezahlkarte für Geflüchtete im Kreis Kleve

Im November hatten sich Bund und Länder auf sie verständigt, doch wie genau die Bezahlkarte eingeführt werden soll, ist weiterhin unklar. Klar ist: Asylsuchende sollen künftig anstelle von Bargeld Guthaben auf Bezahlkarten bekommen. Die Karten sollen grundsätzlich überall in Geschäften genutzt werden können. Im Ausland sind sie aber nicht verwendbar, auch Überweisungen sollen nicht möglich sein. So sollen Anreize für illegale Migration nach Deutschland gesenkt werden, etwa, weil Migranten keine Geldbeträge mehr in die Heimat überweisen können.