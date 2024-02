Land fördert Projekte Knapp sechs Millionen Euro für Fuß- und Radwege im Kreis Kleve

In Rees kommen vom Land 390.300 Euro für den Radweg im Rahmen der Betuwe-Verlegung der L 458. In Kevelaer steht die grundhafte Sanierung der Brücke Binnenheide über die Issumer Fleuth an, hierfür gibt es 406.600 Euro. Ebenfalls in Kevelaer wird ein Kreisprojekt umgesetzt: Der Neubau des Radweges an der K49 in Winnkendonk als Lückenschluss (440.900 Euro).