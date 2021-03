Kreis Kleve : KKA ruft zum Müllsammeln auf

Auch gemeinschaftliches Sammeln in größeren Gruppen wegen Corona unterbleiben muss, gibt es dennoch alternative Möglichkeiten, sich individuell für den Frühjahrsputz im Kreis Kleve einzusetzen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kreis Kleve Die Idee: Statt großer gemeinsamer Aktion individuelle Spaziergänge und Touren. Die KKA freut sich, wenn sie Fotos erhält und so von möglichst vielen einzelnen Sammelaktionen erfährt.

(RP) Mehrere Jahre schon lobt die Kreis Klever Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) Preisgelder für Müllsammelaktionen beim Frühjahrsputz im Kreis Kleve aus. Von Kranenburg bis Rheurdt, von Hüthum bis Wachtendonk waren Heimat-, Schützen- oder Sportvereine aber auch DLRG, Jugendfeuerwehr, Waldjugend und viele Schulklassen aktiv. Wegen der Corona-Pandemie kann dieses Jahr nicht zu der Aktion in der gewohnten großen Form aufrufen werden. Aber auch wenn aufgrund der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen und der nicht planbaren weiteren Entwicklung ein gemeinschaftliches Sammeln in größeren Gruppen unterbleiben muss, gibt es dennoch alternative Möglichkeiten, sich individuell für den Frühjahrsputz im Kreis Kleve einzusetzen.

„Sammeln Sie herumliegenden Müll. Heben Sie einzelne Müllteile auf, die Ihnen auf Ihren alltäglichen Wegen, dem Sonntagsspaziergang oder der Runde mit dem Hund auffallen und werfen Sie diese zum Beispiel in den nächsten Straßenpapierkorb oder in Ihre Mülltonne. Schreiten Sie ausgestattet mit Müllsack und Handschuhen beim Spazierengehen zur Tat. Machen Sie eine Familienchallenge daraus. Gehen Sie nicht nur Joggen, sondern probieren Sie die Trendsportart Plogging aus“, heißt es in einer Mitteilung der Abfallwirtschaftsgesellschaft.