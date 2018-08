Kreis Kleve: Kirchenkreis zu Gast im Landtag

Kreis Kleve Margret Voßeler und Günther Bergmann empfingen Besuchergruppe.

Margret Voßeler und Günther Bergmann begrüßten eine Besuchergruppe aus dem Kreis Kleve im Düsseldorfer Landtag. Nach einer Besichtigung luden die Kreis Klever CDU-Abgeordneten die Vertreter des evangelischen Kirchenkreises auf die Zuschauertribüne des Plenarsaals ein. Im Plenum standen tagespolitische Themen an. Hier ging es auch um Infrastrukturprojekte am Niederrhein und in NRW, wie zum Beispiel den Bau der OW 1 (Ortsumgehung für Kevelaer), für die sich Margret Voßeler seit Jahren einsetzt. Die Planfeststellung der Bezirksregierung soll bis Ende dieses Jahres, allerspätestens aber Anfang 2019 erfolgen. Lediglich die Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg habe Vorrang, da sie so marode sei, hörten die 25 Besucher als Begründung. Bevor die Kreis Klever Gäste ihren Einblick in die Landespolitik bei Kaffee und Kuchen ausklingen ließen, trafen sie sich mit Margret Voßeler und Günther Bergmann noch zu einer lebhaften Diskussion. „Ich freue mich immer sehr über den direkten Austausch mit den Menschen aus unseren Wahlkreisen“, sagte Margret Voßeler und bedankte sich für das Interesse an der politischen Arbeit.