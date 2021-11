Vielzahl von Neuansteckungen : Kreis Kleve kann Corona-Fälle nicht mehr tagesaktuell bearbeiten

Kreis Kleve Das Gesundheitsamt kann neue Fälle aufgrund der Vielzahl vorerst nicht mehr tagesaktuell bearbeiten. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 141. Das Impfzentrum soll offenbar nicht reaktiviert werden, der Kreis will stattdessen auf „wohnortnahe Impfmöglichkeiten“ setzen.

Auch im Kreis Kleve steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen rasant. Die 7-Tage-Inzidenz ist in der vergangenen Woche von 92 auf 141 gestiegen. Zum Vergleich: Vor einem Monat lag sie bei 30,9 und täglich rund 20 Neuinfektionen. Am Freitag wurden 110 Neuinfektionen gemeldet. „Bei diesen hohen Fallzahlen ist eine tagesaktuelle Bearbeitung der neuen Coronafälle im Gesundheitsamt des Kreises Kleve nicht mehr möglich“, heißt es vom Kreishaus. Das Gesundheitsamt bitte die Bürger um Geduld und Verständnis für längere Bearbeitungszeiten. Die Personen, die ein positives Testergebnis erhalten haben, werden gebeten, sich umgehend in Selbstisolation, also in Quarantäne zu begeben, auch wenn sie noch keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalten haben.

Zur schnelleren Bearbeitung der Coronafälle arbeite der Kreis Kleve an der kurzfristigen Verbesserung des bestehenden Verfahrens zu Fallbearbeitung, heißt es in einer Mitteilung. Die Umstellung sei für die kommende Woche geplant, dann werde man erneut informieren.

Der Kreis Kleve beabsichtigt, dafür in den Kommunen wohnortnahe Impfmöglichkeiten zu realisieren, wie es heißt. Erste Planungen dazu, in welchen Räumlichkeiten das bei welchen Terminen und Öffnungszeiten stattfinden soll, seien bei der Sitzung des Corona-Stabs am 11. November besprochen worden. Auch eine Videokonferenz mit den Kommunen habe es gegeben. „Der Kreis Kleve muss abermals innerhalb kürzester Zeit eine neue Struktur für Coronaschutzimpfungen schaffen“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Dabei stehe man in einem engen Austausch mit den Bürgermeistern, „die bereits ihre Zustimmung zur Ausrichtung unserer neuen Impfstrategie signalisiert haben“, so Gorißen. Man werde in den kommenden Tagen die notwendigen Details klären.