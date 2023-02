Krankenkassen mahnen im Kreis Kleve Kampagne gegen „Komasaufen“ noch bis Ende März

„Ich freue mich, wenn auch Schüler aus dem Kreis Kleve bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, sagt Volker Dorissen von der DAK-Gesundheit in Kleve. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Engagement an den Schulen und zu Hause gearbeitet wird. Mit ihren Plakaten tragen die Jugendlichen in unserer Region dazu bei, ihre Mitschüler zum Nachdenken anzuregen. Das wirkt deutlich besser als Verbote oder der erhobene Zeigefinger.“