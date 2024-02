SPD-Jugend im Kreis Kleve Jusos wählen 16-Jährigen zum Vorsitzenden

Die Jusos im Kreis Kleve haben einen neuen Vorsitzenden: Am Samstag haben die Mitglieder der SPD-Jugendorganisation auf der jährlichen Jahreshauptversammlung in Kleve den erst 16-jährigen Leiff Schenk einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. So jung war noch kein Juso-Vorsitzender im Kreis.