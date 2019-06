Bedburg-Hau : Auf zum Kreischalarm beim Courage

Bedburg-Hau Das Jugendfestival auf Schloss Moyland am 29. Juni ist ausverkauft. 8000 werden Mike Singer, Wincent Weiss und Lukas Kepser zujubeln. Es gibt neue Strategien beim Sicherheitskonzept. Bus-Shuttle kann noch gebucht werden.

Aus Süddeutschland kommt die Band „Good Weather Forecast“. Sehr lokal wird es mit „New Age“ aus Kranenburg. Vielleicht der erste Kreischalarm kündigt sich mit Lukas Kepser an, der ebenfalls von hier stammt und in diesem Jahr bei DSDS dabei war. Mit Selina Mour steigt eine auf die Bühne, die bei Instagramm groß rausgekommen ist. „Wir haben das Künstlerkonzept angepasst“, sagt Lenders. Es gibt heutzutage weit mehr Kanäle als nur das Fernsehen, über die Musiker bekannt werden. Dafür ist Mike Singer das beste Beispiel. Er ist in diesem Jahr zum dritten Mal dabei, diesmal als Hauptact. Vorher entert Wincent Weiss die Bühne. Ihren großen Auftritt haben Menschen mit und ohne Behinderung bei „Sein“. „Das Motto ist: ,Sei wie du bist’, das passt zum Toleranzgedanken perfekt“, greift Lenders das Festivalmotto auf, das auch im 19. Jahr lautet: „Für Toleranz und gegen Gewalt“ und von seiner Aktualität nichts verloren hat.

Wie in den Vorjahren sind Bollerwagen, Kühltaschen, Getränkedosen und Flaschen auf dem Gelände nicht erlaubt. Um bei der Taschenkontrolle am Eingang keine böse Überraschung zu erleben, macht es Sinn, sich auf der Internetseite www.jugendforum-courage.de unter dem Punkt Festivalguide genau zu informieren, was auf das Gelände darf und was nicht. Essen- und Getränkestände gibt es außerdem vor Ort, wer auf Nummer sicher gehen möchte. Alkohol ist, da es sich um ein Festival für Kinder und Jugendliche handelt, nicht erlaubt. Eltern, die gerne in Ruhe ein Bier trinken möchten, fernab der Musik, können das in der Museumsgastronomie. Für Eltern gibt es außerdem ein Alternativ-Programm mit kostenfreien Museumsführungen. Treffpunkt ist um 18 und 19 Uhr am Hauptportal.