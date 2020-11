Kreispolitik : Franken bleibt Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion

Kreis Kleve Thorsten Rupp und Sigrid Eicker sind seine Stellvertreter. Die SPD-Fraktion besteht zur Hälfte aus Mitgliedern, die bereits Erfahrung im Kreistag gesammelt haben.

Jürgen Franken aus Kranenburg ist erneut zum Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Kleve gewählt worden. Das teilte die Partei am Montag mit. Die zwölf Mitglieder der Fraktion waren zuvor in Kleve zusammengekommen, um ihre neue dreiköpfige Fraktionsführung zu wählen. Während es mit Thorsten Rupp, der Norbert Killewald ablöste, einen Neuanfang an der Spitze Kreis-SPD gab, setzt die Fraktion also auf Kontinuität. Der Emmericher Rupp wurde zudem als stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Fraktion bestätigt. Komplettiert wird das Dreigespann mit Sigrid Eicker aus Geldern.