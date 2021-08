Jahresversammlung : Johannes Baumeister führt die Kreis Klever Züchterfamilie

KREIS KLEVE August Camp zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Vorstandswahlen, Erfolgsberichte und zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Zusammenkunft.

Sie hatte es in sich, die Jahresmitgliederversammlung des Kreispferdezucht-Vereins Kleve, die in Uedem-Keppeln stattfand. Denn nach dem Geschäftsbericht des Jahres 2020, in dem die herausragenden Erfolge der Kreis Klever Züchter nochmals dargestellt wurden, fanden umfangreiche Wahlen statt. Zunächst galt es einen Nachfolger für den aus dem Amt scheidenden Vorsitzenden August Camp zu finden. Einstimmig wurde hier der passionierte Reitpferde- und Ponyzüchter Johannes Baumeister aus Kranenburg gewählt. Dieser bedankte sich bei August Camp für eine hervorragende Zusammenarbeit, in der er die Geschicke des Kreispferdezucht-Vereins seit 20 Jahren mit seiner diplomatischen Art gelenkt hatte. Seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden war reine Formsache.