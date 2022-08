Kreis Kleve: Jetzt noch schnell Förder-Anträge für soziale Projekte stellen​

Kreis Kleve Wer im Kreis Kleve ein soziales Projekt plant und dazu eine finanzielle Förderung benötigt, der kann sich noch bis zum 31. August 2022 an die Sankt-Martinus-Stiftung wenden.

„Teilen stiftet Menschlichkeit“ so lautet der Leitsatz der Stiftung, die 2007 vom Caritasverband Geldern-Kevelaer gegründet wurde. Mit der partnerschaftlichen Einbindung des Caritasverbandes Kleve im November 2020 hat sich das Wirkungsgebiet der Stiftung auf den gesamten Kreis Kleve ausgeweitet. Seitdem können sich nicht nur Projektinitiatoren aus dem Südkreis, sondern auch aus Kleve, Emmerich am Rhein , Rees , Goch , Kalkar , Uedem, Bedburg-Hau und Kranenburg um eine finanzielle Förderung bewerben. 2021 profitierten insgesamt zwölf Projekte mit einer Gesamtsumme von 4750 Euro davon.

Das Antragsformular kann ganz einfach unter www.sankt-martinus-stiftung.de heruntergeladen, ausgefüllt und wieder an den Stiftungsvorstand gesendet werden – entweder per Post an Sankt-Martinus-Stiftung, Südwall 1-5, 47608 Geldern oder per E-Mail an stiftungsvorstand@sankt-martinus-stiftung.de. Info: Tel 02831 9395-96.