Auch Ausgangssperre fällt weg : Außengastronomie darf ab Sonntag im Kreis Kleve wieder öffnen

Kleverland Auch die Ausgangsbeschränkung entfällt. Gastronomen freuen sich über die Möglichkeit, dennoch werden einige nicht schon am Wochenende öffnen. Ein Überblick, was im Kreis Kleve sonst wieder möglich ist – von Kultur bis Sport.

Die Menschen im Kreis Kleve gewinnen ab Sonntag die größten Freiheiten seit Monaten zurück. Da die Inzidenz am Freitag den fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 100 lag, gelten neue Regeln. Unter anderem gibt es keine Ausgangsbeschränkung mehr, die Außengastronomie darf öffnen, und auch in der Kultur ist wieder deutlich mehr möglich.

Voraussetzung für die Gastronomen, die ihre Außenbereiche öffnen wollen, ist eine verminderte Gästezahl und ein negativer Corona-Test der Besucher. Genesene und vollständig Geimpfte sind dem gleichgestellt. Thorben Schröder, Vorsitzender des Kreisverbands des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, begrüßt, dass die Außengastronomie ab Sonntag wieder öffnen darf. „Es freut uns natürlich, dass das nach sieben Monaten Schließung und Lockdown wieder möglich ist“, sagt er. Gleichwohl betont Schröder: „Das kann nur ein erster Schritt sein. Nicht alle Kollegen haben Außenbereiche, auf denen sie Gäste bewirten können. Es müssen jetzt zügig Maßnahmen ergriffen werden, dass die Gastronomen auch die Innenbereiche wieder öffnen dürfen.“ Seinen eigenen Betrieb, den Landgasthof Westrich in Till, wird er am Sonntag übrigens nicht öffnen. „Das schaffen wir einfach nicht, die Ankündigung der Politik kam für uns zu kurzfristig“, sagt er. Ihm sei es nicht möglich gewesen, seine Mitarbeiter so schnell aus der Kurzarbeit zu holen, Waren einzukaufen und die Außenbereiche herzurichten. „Dazu braucht man mehr Vorlauf“, sagt Schröder. Am kommenden Donnerstag wird der Gasthof Westrich zum ersten Mal wieder die Terrasse für Gäste öffnen.