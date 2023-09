Nach langer schwerer Krankheit Inge Verweyen ist gestorben

Inge Verweyen war im Kreis Kleve viele Jahre politisch aktiv, unter anderem in der CDU-Kreistagsfraktion. Sie war außerdem Vorsitzende des Fördervereins Kindergarten St. Lambertus Donsbrüggen seit seiner Gründung im Jahre 2004 und übte dieses Amt bis 2022 aus. „Frau Verweyen prägte von Beginn an durch ihre starke, menschliche Ausstrahlung, ihr Engagement, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz den Förderverein“, heißt es in dem Nachruf.