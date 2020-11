Kostenpflichtiger Inhalt: Infizierte und Todesfälle : Corona trifft die Altenheime im Kreis Kleve

Die Corona-Pandemie hat auch die Altersheime erreicht. Es gibt Infektionen und auch Todesfälle. Mittlerweile hat jedes Haus Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Kleve Nach Todesfällen im Bellini in Geldern und in der Burg Ranzow in Kleve ist klar, dass die Corona-Welle auch in den Heimen angekommen ist. Sie sollen nun als erste Schnelltests für Bewohner, Besucher und Personal erhalten.