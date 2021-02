Corona im Kreis Kleve : Impfzentrum nimmt am Montag Betrieb auf

Das Impfzentrum ist eingerichtet, die Beschilderung angebracht. Jetzt kann es in Kalkar losgehen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kreis Kleve Es ist soweit: Nach einer Woche Verspätung durch den Impfstopp in NRW beginnt am Montag auch im Impfzentrum in Kalkar der Betrieb. Wer sich nun impfen lassen darf – und wie man einen Termin bekommt.

Der Kreis Kleve hat dafür rund 21.000 Bürger angeschrieben, die bis Ende Januar 80 Jahre und älter waren. Sie sind genau wie Bürger, die das Alter später erreicht haben, dazu aufgerufen, Impftermine mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu vereinbaren.

Das ist ausschließlich im Internet unter www.116117.de oder täglich von 8 bis 22 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 116 117 01 möglich. Dort werden direkt beide erforderlichen Impftermine vereinbart. Diese werden anschließend schriftlich bestätigt. Am Impfzentrum oder beim Kreis Kleve können keine Termine vergeben werden.

Am vereinbarten Impf-Tag werden verschiedene Unterlagen benötigt: Neben der Terminbestätigung sind dies der Personalausweis, gegebenenfalls der Allergiepass sowie die Nachweise und Formulare, die die Impfwilligen per Post erhalten. Im Impfzentrum besteht die Möglichkeit, offene Fragen mit einem Arzt zu besprechen.

Das Zentrum ist an sechs Tagen in der Woche von freitags bis mittwochs geöffnet. Das Land NRW hat bereits für die ersten beiden Wochen die einheitlichen Uhrzeiten von 14 bis 20 Uhr festgelegt.

Für den Fall, dass Bürger nach der Terminvereinbarung in ihrem Umfeld niemanden finden, der sie zum Impfzentrum bringen kann, gibt es in jeder Kommune im Kreis Kleve Ansprechpartner. Während die meisten auf Mitfahrbörsen setzen, bietet die Stadt Kleve Taxi-Scheine an.