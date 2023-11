Kartonweise Kippen Immer mehr Niederländer fahren für günstigen Tabak über die Grenze

Wenn Ria Verheij (58) den Tobacco & More-Laden in Elten betritt, wird sie so herzlich begrüßt wie eine Kundin, die hier täglich ihre Zeitung holt. Doch kauft Ria höchstens ein- oder zweimal im Monat in dem Geschäft an der Grenze ein. Was sie zu einer der bekanntesten Kundinnen macht, ist der Umsatz. Zwischen 3000 und 4000 Euro lässt die Niederländerin in der Regel zurück, wenn sie den Lotto- und Tabakladen verlässt. Die Ware wird in Kartons verpackt, Tüten reichen nicht mehr. Shop-Mitarbeiter Günther Gerritsen (60) hilft ihr dann, die Kisten in den Kofferraum zu bringen. In den Kartons befinden sich ausschließlich Tabak und Zigaretten.