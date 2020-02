Jahresversammlung : Immer mehr Milchbauern geben auf

Uedem Kreisrindviehzucht-Verein zieht Bilanz: Der Kostendruck auf die Halter steigt.

Der Kreisrindviehzucht-Verein Kleve informiert seine Mitglieder und interessierten Gäste alljährlich zur Generalversammlung über das abgelaufene Jahr. So schildert der Verein die Situation: Das vergangene Jahr war auch wieder geprägt durch extreme Witterungsbedingungen. Für die gesamte Landwirtschaft bedeutete dies eine besonders große Herausforderung und finanzielle Belastung. „Außerdem belastet unsere Betriebe die verschärften Auflagen in der Milchviehhaltung und das angekratzte Image in unserer Gesellschaft.“ Der Kostendruck für unsere milchviehhaltenden Betriebe konnte 2019 nicht aufgehalten werden.