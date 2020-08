Ferienwohnungen im Kreis Kleve : Urlaub in der Erdbeere

Kreis Kleve 417 Ferienwohnungen gibt es mittlerweile im Kreis Kleve. 86 davon hat der Deutsche Tourismusverband mittlerweile geprüft und bewertet. Auch einige Fünf-Sterne-Häuser findet man in der Region.

Drei Sterne bekommen haben das historische Ferienhaus „Gerkenshof“ in Emmerich, „Hans EG“ und „Gisela OG“ in Uedem, das kernsanierte Bauernhaus „Alte Schmiede“ in Bedburg-Hau und die Ferienwohnung „Am Kahlenberg“ in Weeze. Von den insgesamt 86 Ferienwohnungen, die im Kreis Kleve vom DTV bewertet wurde, haben 48 vier Sterne, wie Irina Tönnißen von der Wirtschaftsförderung des Kreises sagt.

Dazu gehört jetzt auch die Betreiberfamilie Leni und Theo Bühren. In ihrer Ferienwohnung „Deichkrone“ in Rees können sechs Feriengäste in ruhiger Lage und in der Nähe des Rheins übernachten. Und in Goch hängt fortan das Vier-Sterne-Schild am Ferienhaus „Erdbeere“ für sechs Gäste. Auf den ungewöhnlichen Namen sind die Betreiber Simone Nakonzer und Dominik Hoolmans durch ihre Lieblingsfrucht gekommen. „Mit Erdbeeren verbindet jeder etwas Positives“, sagen sie. „So soll es den Gästen auch in Zukunft mit unserer Ferienwohnung gehen.“ Und so findet sich die Erdbeere auch in der Dekoration der Wohnung wieder. Auch die Ferienwohnungen „Abenteuerferien“ und „Frida“ in Kevelaer“ dürfen künftig mit vier Sternen werben.