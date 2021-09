Kreis Kleve : Weniger Bedarfsgemeinschaften

KREIS KLEVE Im September ist die Zahl der SGB-II-Empfänger gesunken. Für Ausbildungsplätze ist im Kreis Kleve nun eine Nachvermittlungsaktion gestartet.

(RP) Der aktuelle Bericht „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zeigt, dass die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften im September 2021 weiter gesunken ist (- 135), und zwar auf nunmehr 7509. Von den 13.341 Betroffenen sind 9952 erwerbsfähig, bei den verbleibenden 3389 handelt es sich in der Regel um Kinder. Die Zahl der Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt, die in der Statistik nach einer dreimonatigen Wartezeit erfasst werden, lag im Mai 2021 bei insgesamt 236. 173 Integrationen erfolgten in sozialversicherungspflichtige Arbeit, weitere 63 in Minijobs.