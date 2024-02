500 Euro mehr im Monat IG Bau fordert Lohnplus für 3540 Bau-Beschäftigte im Kreis Kleve

„Wichtig ist, dass alle Lohntüten demnächst um den gleichen Euro-Betrag dicker werden. Das bringt gerade denen einen ordentlichen Schub, die bislang weniger auf dem Bau verdienen“, so Pfau. Wer auf dem Bau bei Wind und Wetter arbeite, mache einen harten Job. Das Lohn-Plus sei deshalb vor allem auch eine Frage des Respekts. „Außerdem hat die Inflation in den letzten zwei Jahren richtige Löcher in die Lohntüten gefressen. Und der Preisdruck ist nach wie vor hoch – Miete, Heizen, Einkaufen, Autoreparatur – das Leben spielt sich auf einem anderen Preisniveau ab. Und darauf muss der Bau jetzt reagieren“, so Karina Pfau. Die Branche habe lange genug Lohndisziplin geübt. Jetzt sei ein „Nachholeffekt beim Bau-Lohn“ fällig.