Durchsuchungen : Hubschrauber kreist über dem Kreis Kleve

Kleve Über dem Kreis Kleve zog bereits am Dienstagabend ein Hubschrauber seine Kreise. Auch am Morgen flog er über das Kreisgebiet. Laut Polizei handelt es sich dabei um eine polizeiliche Maßnahme.

Ob in Bedburg-Hau oder mitten in der Innenstadt: Am Mittwochmorgen wunderten sich viele Klever über den Hubschrauber, der mehr als eine Stunde über das Kreisgebiet flog. Schon am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr war er im Einsatz.