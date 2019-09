Personalie : Krankenhaus-Chef tritt ab: Nachfolger steht fest

Kleve Bernd Ebbers (60), seit Dezember 2015 Geschäftsführer, verlässt die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft zum 31. Dezember 2019, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Auf ihn folgt Holger Hagemann (42).

Der Aufsichtsrat der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft hat Holger Hagemann (42) zum Geschäftsführer bestellt. Er übernimmt die Geschäftsführung der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft, des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, der Katholischen Karl-Leisner-Pflegehilfe, der 4-K-Services und aller Tochtergesellschaften. Als Geschäftsführer der Katholischen Karl-Leisner-Pflegehilfe und der 4-K-Services steht ihm Ottmar Ricken zur Seite. Das teilte die Presseabteilung des Krankenhaus-Verbunds am Dienstag mit.

„Holger Hagemann ist ein ausgewiesener Experte des Gesundheitswesens“, so Harald Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. „Das hat er in den vergangenen 14 Monaten als Regionaldirektor des St.-Antonius-Hospitals in Kleve eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass er seine Erfahrung und seine Dynamik nun als Geschäftsführer einbringen wird.“