KLEVE Hochschule und Grüne trauern um Helmut Prior

Helmut Prior aus Kleve, sechs Jahre lang Kreistagsmitglied der Grünen und Professor an der Hochschule Rhein-Waal, ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Für seine Wegbegleiter kam sein Tod völlig überraschend, noch Ende des vergangenen Jahres war der 62-Jährige für weitere vier Jahre zum Studiendekan seiner Fakultät gewählt worden. Die Kollegen der Hochschule reagierten traurig und fassungslos und würdigen den geschätzten Kollegen auf der Homepage. Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen erinnert daran, dass der aus dem Münsterland stammende Prior die Klever Hochschule „mit aufgebaut und entscheidend geprägt“ habe. Helmut Prior war 2013 nach Kleve gekommen und zunächst Lehrbeauftragter, dann Professor für Kindheitspädagogik und Prävention im Fachbereich Gesellschaft und Ökonomie. Promoviert hatte er in Verhaltensbiologie, an der Universität Bochum habilitierte er sich in Biologischer Psychologie. Sowohl in der Lehre und Forschung als auch in der Praxis habe er sich schnell einen guten Namen gemacht. „Wir haben ihn für seine menschliche Wärme, aber auch seine hohe Fachkunde sehr geschätzt“, ergänzt Professor Ralf Klapdor, der derselben Fakultät angehört. Mit Klapdor als Fraktionschef der FDP und Helmut Prior als Stellvertreter der damaligen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Birgitt Höhn hatte der Kreistag zwei Hochschulprofessoren, die politisch anders dachten, sich aber dennoch gut verstanden. Den Kollegen aus Beruf und Politik wird Priors ausgleichendes Wesen und seine bedachte Sprache in Erinnerung bleiben. Die Beerdigung des Verstorbenen ist am Montag, 13. Februar, auf dem Klever Friedhof.