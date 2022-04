Übersicht : Darum lagen Menschen im Kreis Kleve am häufigsten im Krankenhaus

Darum lagen Menschen im Kreis Kleve am häufigsten im Krankenhaus

Herzerkrankungen bringen Menschen im Kreis Kleve am häufigsten ins Krankenhaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Knapp 75.000 vollstationäre Krankenhausaufenthalte hat es 2020 im Kreis Kleve gegeben. In den meisten Fällen durch eine Herzinsuffizienz. Was waren andere Ursachen?

Im Jahr 2020 wurden 1576 Menschen aus dem Kreis Kleve wegen einer Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, vollstationär behandelt, davon 836 Männer und 740 Frauen, dies geht aus den aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamts NRW hervor. Auf Platz zwei lag die Angina Pectoris, ein plötzlich auftretendes Engegefühl in der Brust (1255 Fälle), gefolgt vom Herzinfarkt (1100 Fälle). Insgesamt hat es im Jahr 2020 laut Statistischem Landesamt 74.775 Krankenhausaufenthalte im Kreis Kleve gegeben. Zu den zehn am häufigsten genannten Gründen gehören auch Gastritis, also eine Entzündung der Magenschleimhaut (911), sowie psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (861).