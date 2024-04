Diskussion im Kreis Kleve Heftiger Streit um Nationalpark – Wählergemeinschaften fordern Bürgerentscheid

Am Dienstag soll der Klever Kreistag über die Bewerbung des Reichswalds als zweiter Nationalpark in Nordrhein-Westfalen abstimmen. Wer die Diskussion länger verfolgt, der ahnt bereits: Ein Ende wird die Diskussion bei der Sitzung in Rees nicht nehmen – egal, in welche Richtung das Votum ausfällt. Die „Initiative Internationalpark Reichswald“ hat bereits angekündigt, ein Bürgerbegehren vorzubereiten, für den Fall, dass der Kreistag gegen die Bewerbung stimmt.