Vogelgrippe-Alarm in NRW Kreis Kleve hebt Stallpflicht für Geflügel auf

„Das Risiko der Einschleppung des Geflügelpest-Virus durch direkten oder indirekten Kontakt mit Wildvögeln in Hausflügelbeständen wurde neu bewertet und die Stallpflicht mit der Allgemeinverfügung zum 11. März aufgehoben“, heißt es in einer Mitteilung. Seit Mitte Dezember waren die gewerblichen und privaten Bestände an Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern, Rebhühnern, Fasanen, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänsen im Stall. Nun können die Tiere wieder in die Außengehege gelassen werden.