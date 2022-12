Seit dem Wochenende ist Schluss Kreis Kleve hat eigene Corona-Impfaktionen eingestellt

In NRW haben die Impfeinheiten nach der Schließung der Impfzentren am 1. Oktober 2021 das Corona-Impfangebot der Regelversorgung ergänzt. In dieser Zeit haben sie in Kooperation mit den Städten und Gemeinden knapp 500 regelmäßige und öffentliche Impftermine im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. Zudem haben mehrere Sonderimpfaktionen für bestimmte Zielgruppen stattgefunden. Insgesamt hat die Koordinierende Impfeinheit Kreis Kleve seit der Schließung des Impfzentrums etwa 78.000 Impfungen durchgeführt.