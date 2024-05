„Sie schrecken vor nichts zurück“ Günther Bergmann knöpft sich im Landtag die AfD-Fraktion vor

Und der Kreis Klever zitierte aus einer E-Mail-Drohung, die er von einem Unbekannten im April 2021 bekommen hatte. Darin heißt es: „Bist du so ungebildet oder bist du so ein korrupter Lobbyist? Auf jeden Fall sehr schön, den Namen zu wissen. Du Hänger hast aber vergessen, dass du dich mit deiner miesen Politik auch vor mir zu verantworten hast. Ich freue mich schon auf dich.“ Bergmann sagte: „Diese E-Mail zeigt, auf welchem Niveau wir angekommen sind. Die Bedrohungen, die Sie hier nur für sich in Anspruch nehmen, werden von Ihren Leuten uns gegenüber ständig und seit Langem ausgesprochen.“ Bergmann redete sich in Rage, gestikulierte, richtete sich direkt in Richtung Rechtsaußen. Der Landtag goutierte die leidenschaftliche Rede: Mehrere Sekunden lang gab es kräftigen Applaus, von allen Fraktionen – außer der AfD.