Kreis Kleve : Grüne laden zu Diskussion über Elektromobilität ein

Kreis Kleve Über das Elektroauto wird auch im Kreis Kleve kontrovers diskutiert: Steht es für die Mobilität der Zukunft oder ist es eine technologische Sackgasse?

Diese drei Gäste sind dabei: Der Bundestagskandidat der Grünen im Kreis Mettmann, Roland Schüren, ist Betreiber des in der Endausbaustufe größten Ladepark Europas und erfolgreicher Biobäcker. Elektromobilität ist für ihn ökologisch wie ökonomisch sinnvoll. Zweiter Gesprächspartner ist Heinz Seitz, Mitinhaber des VW-Autohauses Evers und Seitz in Kalkar und Fraktionsvorsitzender der Grünen in Bedburg-Hau. Er wird die Konsequenzen für die Automobilwirtschaft, die Zulieferer, Werkstätten und Autohäuser in den Mittelpunkt stellen. Juliane Hilbricht ist Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Solingen, Rechtsanwältin und Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie wird über die Herausforderungen sprechen, die die Elektromobilität an die Stromanbieter stellt. Paula Backhaus wird die Veranstaltung moderieren. Nach einer Vorstellungsrunde und einem Gespräch mit den drei Experten sind die Zuschauer zum Fragen und Mitdiskutieren eingeladen.