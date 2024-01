Influenza-Saison hat begonnen Die Grippewelle rollt – so ist der Stand im Kreis Kleve

Für ganz Deutschland beobachtet das RKI bei den laborbestätigten Grippefällen eine steigende Tendenz, auch in der ersten Woche 2024. Zudem sei davon auszugehen, dass die Zeit der Feiertage und Ferien in der letzten Dezember- und ersten Januarwoche die Statistiken beeinflussen. Es sei zum Beispiel weniger getestet worden, heißt es beim RKI. Auch die Tatsache, dass die meisten Bundesländer in der ersten Januarwoche noch Schulferien hatten, dürfte einen Einfluss haben. Die weitere Entwicklung der Grippewelle könne entsprechend erst in den kommenden Wochen besser beurteilt werden, so das RKI.