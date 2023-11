Praxen und Apotheken Corona-Zahlen verzehnfacht – wo man sich im Kreis Kleve impfen lassen kann

Der Herbst ist Start der Grippesaison. In den vergangenen Wochen ist zudem ein deutlicher Anstieg der Corona-Fallzahlen zu beobachten, wie es von der Abteilung Gesundheit des Kreises Kleve heißt. Bereits jetzt haben sich die Meldungen von Covid-19-Erkrankungen im Kreis Kleve im Vergleich zum Sommer nahezu verzehnfacht. Im Juni und Juli dieses Jahres lagen die gemeldeten Fallzahlen bei 23 und 20 Corona-Infektionen. Im Oktober stieg die Anzahl auf 193 an. In den ersten Novembertagen waren es bereits mehr als 80 gemeldete Covid-19-Infektionen. „Aufgrund der niedrigen Testfrequenz ist zudem eine hohe Dunkelziffer anzunehmen“, heißt es von der Behörde. Grippemeldungen liegen noch nicht vor – aber auch hier werden ab Anfang Dezember steigende Zahlen erwartet.