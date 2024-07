Niederländer schlagen Alarm Wieso die Grenzregion immer mehr zum Paradies für Drogenbanden wird

Es ist ein ernüchterndes Bild, das niederländische Fachleute skizzieren. Das „Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)“, das Polizei und Justiz im Nachbarland beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität unterstützt, verweist darauf, dass Drogenkriminalität präsenter werde in der Grenzregion. Und ein Trend sei offenkundig: Die Banden fühlen sich in Deutschland zusehends wohl. „Möglicherweise ist die Problematik umfangreicher als bisher bekannt“, schreiben die Fachleute in ihrem Bericht mit Blick auf Deutschland.