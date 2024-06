Autobahnen zu den Niederlanden Grenzkontrollen zur EM sorgen für lange Staus – erste Festnahmen

Dabei hat es auch schon Zugriffe gegeben. So etwa ein Fall am Freitagvormittag, den man vielleicht als Beifang bezeichnen könnte: Die Beamten kontrollierten einen 64-jährigen Bulgaren bei der Einreise aus den Niederlanden auf der A57 am Grenzübergang Goch. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Kempten mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Restfreiheitsstrafe von zehn Tagen verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht. Der Verurteilte war bis zu seiner Abschiebung im Juni 2019 in der Justizvollzugsanstalt Kempten inhaftiert.